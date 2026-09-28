Cuando Akinfenwa le pidió que nombrara a su rival más duro, Van Dijk respondió: "Yo [elegiría a] Lionel Messi. Seguramente, el mejor jugador de todos los tiempos. Él y Cristiano Ronaldo, obviamente, han sido increíbles. Si tengo que decir uno en la Premier League, hay muchos delanteros muy buenos, pero les doy el respeto y el aplauso que merecen, a los dos que acabo de mencionar".

El dos veces ganador de la Premier League nombró después a Isak como uno de los jugadores a seguir en la campaña 2026-27 antes de pronosticar una temporada positiva con el nuevo entrenador, Andoni Iraola. Al ofrecer su opinión sobre el inicio que ha tenido el español en su etapa como técnico en Anfield, Van Dijk añadió: "Es un entrenador muy exigente que [nos] entrena mucho. Creo que eso es bueno.

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"Quiere jugar un buen fútbol, mostrar intensidad y disfrutar con ello. Se comunica a través de la no comunicación, si entiendes lo que quiero decir. Y su cuerpo técnico, trabaja bien junto [a ellos] y creo que [esta temporada con él] va a ir bien".

Cuando le pidieron que nombrara un momento que le puso la piel de gallina durante su etapa como jugador del Liverpool, tras haberse incorporado procedente del Southampton en 2018, recordó: "Tottenham, cuando ganamos la liga. Personalmente, sientes que el momento se va construyendo.

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"Te vas acercando a ese partido. Recuerdo haber dicho en la semana previa al partido que quería que todo el mundo vistiera de rojo en el estadio. El estadio nunca se había visto tan bien como aquel día. Hacía sol, perdíamos 0-1, por cierto, [Dominic] Solanke, tenía que ser él, 4-1, fue increíble. Me emocioné, derramé algunas lágrimas. Fue muy especial estar allí, You'll Never Walk Alone, delante del Kop, un día increíble".

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