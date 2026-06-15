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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: La estrella sueca marca pronto ante Túnez y se niega a celebrarlo

Suecia vs Túnez
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Y. Ayari
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Las Águilas de Cartago encajan un gol rápido tras un error defensivo ingenuo

Yassin Ayari marcó en el minuto 7 para Suecia ante Túnez, en el partido de la primera jornada del Grupo 5 de la Copa del Mundo 2026.

El tanto llegó tras un desajuste defensivo: el portero Mahib Chammakh falló, el balón llegó a Víctor Giocuris, cuya volea fue repelida sobre la línea, y Al-Ayari aprovechó el rebote para marcar.

Al-Ayari, jugador del Brighton inglés, no celebró el gol ante Túnez: se disculpó con un gesto y luego se postró en oración, mientras sus compañeros festejaban.

Al-Ayari, nacido en Suecia de padre tunecino y madre marroquí, eligió representar a la selección sueca pese a poder jugar también con Túnez o Marruecos.

Túnez y Suecia comparten el Grupo E con Holanda y Japón, que empataron 2-2 el domingo.

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