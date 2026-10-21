El Arsenal sufrió un duro golpe tempranero en su partido ante el Bayern de Múnich, disputado en el Allianz Arena, la tarde de este miércoles, en la Liga de Campeones de Europa.

Bukayo Saka apareció de forma destacada en los primeros minutos del encuentro, pero cayó al suelo tras 10 minutos y pidió asistencia de inmediato.

Después, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, decidió sustituirlo por su compañero Eberechi Eze, de modo que el conjunto inglés perdió a una de sus figuras más destacadas.

Saka abandonó el terreno de juego cojeando por la intensidad del dolor, lo que generó preocupación sobre la naturaleza de su lesión.

Lo llamativo es que el suplente Eze logró marcar el primer gol del Arsenal, en el minuto 25.

Ødegaard dio un pase espléndido por la banda izquierda, Eze lo recibió con maestría, se lanzó hacia el área y remató con fuerza para superar a Neuer y mandar el balón a la red.

El juez de línea señaló una posible posición de fuera de juego, pero la tecnología del videoarbitraje confirmó la validez del gol.







