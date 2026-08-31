Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, aseguró que se considera campeón de África pese a la derrota en la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ante Senegal, y rememoró al mismo tiempo uno de sus recuerdos más destacados con Marruecos como jugador, cuando se enfrentó a Argelia en los cuartos de final de la edición de 2004.

Regragui afirmó, durante su aparición en el "podcast Magharib" a través de la plataforma "Atheer", que la selección marroquí hizo todo lo posible para coronarse con el título continental, considerando que llegar a un penalti en los últimos minutos de la final era prueba de que su equipo estuvo muy cerca de conquistar el campeonato.

Explicó: "Para mí, como entrenador, lo hicimos todo para ganar el título", y añadió: "Para mí, soy campeón de África, guste o no", en alusión a su convicción de que lo que ofreció la selección marroquí durante el torneo fue suficiente para merecer el título.

La crisis de la final africana

Marruecos perdió ante Senegal por un gol a cero en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, disputada en territorio marroquí, antes de que la crisis se agravara tras el partido debido a la protesta de los jugadores de la selección senegalesa por la decisión de conceder un penalti a Marruecos, y su posterior abandono del terreno de juego.

En un desarrollo posterior, la Confederación Africana de Fútbol emitió una resolución en virtud de la cual consideró a Senegal como retirado del partido y otorgó el título a Marruecos, decisión que la parte senegalesa rechazó y por la que recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para impugnarla, quedando así la identidad del campeón de la edición en disputa legal fuera del campo.

Regragui comentó sobre la crisis asegurando que prefiere esperar lo que resulte de los procedimientos legales, pero se aferra a su valoración técnica de lo que ofreció la selección marroquí en el torneo.

Dijo: "Para nosotros, hicimos un gran torneo, fuimos de los mejores equipos o el mejor y ofrecimos grandes partidos, y en cuanto a la final, esperaremos lo que diga el Tribunal de Arbitraje Deportivo".

Y añadió: "Podíamos ganar igual que el rival podía hacerlo; para mí, llegamos al minuto 90 y conseguimos un penalti; si lo hubiera marcado Brahim Díaz, se habría coronado con el título. Para mí, soy campeón de África".

Un partido que sigue en la memoria de Regragui

Y más allá de la polémica que rodeó la final de 2025, Regragui volvió con su memoria a la edición de la Copa Africana de Naciones 2004, que presenció uno de sus enfrentamientos más destacados con la camiseta de la selección marroquí, cuando se midió a Argelia en los cuartos de final.

Regragui señaló que los enfrentamientos de Marruecos ante Argelia, Egipto y Túnez tienen siempre un carácter especial, subrayando al mismo tiempo la importancia de que la competencia se mantenga dentro del marco del espíritu deportivo.

Explicó: "Cuando juegas contra Argelia, Egipto o Túnez, estás jugando derbis y no quieres perderlos, pero la competencia siempre es con espíritu deportivo".

Y añadió: "Para mí, el partido de Argelia en la Copa de África 2004 sigue siendo inolvidable, ya que fue en los cuartos de final y con un escenario emocionante: Argelia marcó en el minuto 82 y luego llegó el empate en los últimos suspiros".

Regragui formó parte de la selección marroquí que alcanzó la final de la edición de 2004 en Túnez, antes de perder ante el anfitrión, quedando aquel torneo como una de las etapas más destacadas de su trayectoria como jugador, antes de regresar años después para dirigir a Marruecos desde el banquillo como seleccionador.