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Abobakr El Mokadem

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Vídeo: «La deportividad de los grandes»... Un gesto noble de Vinícius hacia Haaland tras la eliminación

Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
Vinicius Junior
E. Haaland
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EE. UU.
Brasil

Haaland arrasó con Brasil

Vinícius Júnior, estrella de Brasil, recibió elogios por su gesto hacia Erling Haaland, delantero de Noruega, tras el partido del domingo.

Haaland eliminó a Brasil en octavos del Mundial al anotar los dos goles de su selección.

A pesar de la tristeza de los brasileños, Vinicius —uno de los mejores de su equipo en el Mundial— mostró gran deportividad.

Tras el partido, Haaland atendió a la prensa, pero la entrevista se interrumpió de repente por Vinícius.

El noruego, sorprendido, detuvo sus declaraciones para estrechar la mano de su rival y aceptar sus felicitaciones. El gesto, breve pero elocuente, fue ampliamente elogiado en las redes sociales.

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