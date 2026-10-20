Saad Al Mousa, defensa del club saudí Al Ittihad, cargó contra su exentrenador, el portugués Sérgio Conceição, tras las polémicas declaraciones que realizó durante las últimas horas.

Conceição había atacado la mentalidad de los jugadores saudíes, a raíz del periodo que pasó en la Roshn League con el Al Ittihad, al considerar que no poseen la profesionalidad necesaria y que su mentalidad es mala.

Al Mousa respondió a esas declaraciones tras liderar al Al Ittihad en la victoria por 4-1 sobre el Al Ettifaq, en el partido que enfrentó a ambos el martes por la noche, en el estadio de este último, en la décima jornada de la Roshn League saudí.

Al Mousa afirmó, en declaraciones al programa "Nadeena" del canal "MBC 1": "Hace dos días salió una declaración de un exentrenador en la que habla sobre la profesionalidad del jugador saudí. Quiero asegurarles a todos que esa declaración es totalmente falsa".

Y añadió: "No sé cuál es el objetivo de esa declaración. Quizás consideró que el jugador saudí es el eslabón más débil para justificar su falta de éxito, y me hubiera gustado que fuera más valiente y mencionara las verdaderas razones de las que él era responsable".

Y concluyó: "El apoyo que recibe el fútbol saudí no tiene precedentes, y el jugador saudí es consciente y sabe perfectamente la importancia del fútbol saudí y su reputación. No creo que esa ingenua provocación vaya a afectar al proyecto de desarrollo del jugador saudí".

Cabe recordar que Conceição asumió la dirección técnica del Al Ittihad la temporada pasada, pero terminó la liga saudí en la quinta posición, se despidió de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas en semifinales y de la Liga de Campeones de Asia Élite en cuartos de final.