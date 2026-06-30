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Abdelmawgood Samir

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Vídeo: La conmoción por la eliminación enciende los ánimos en los Países Bajos... Las celebraciones de la comunidad marroquí terminan con una intervención policial a gran escala

Holanda vs Marruecos
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Los «Leones del Atlas» animan las calles

La clasificación de Marruecos para la siguiente fase del Mundial 2026, tras ganar a Países Bajos en los penaltis, desencadenó celebraciones que derivaron en disturbios en varias ciudades neerlandesas.

Según la prensa local, miles de aficionados salieron a las calles de Ámsterdam, Róterdam, La Haya y Utrecht con banderas marroquíes, caravanas de coches, bocinas y fuegos artificiales.

La plaza Dam de Ámsterdam, el barrio de Schilderswijk en La Haya y los barrios de Lombok y Kanaleneiland en Utrecht se abarrotaron, y los asistentes ignoraron los repetidos llamamientos de la policía para disolverse.

Con la llegada de más gente, la tensión creció: en algunos puntos hubo disturbios, conducción temeraria, lanzamiento de fuegos artificiales y proyectiles contra la policía e insultos a los agentes.

La policía respondió con unidades antidisturbios, perros y cañones de agua, y detuvo a varios agresores, sobre todo en La Haya.

En Utrecht se multó a varios conductores que circularon por aceras y carriles bici, y en Ámsterdam la tensión duró hasta la madrugada, reflejando el impacto de la eliminación de la selección holandesa.

Marruecos había eliminado a Países Bajos en los penaltis tras empatar 1-1, lo que desencadenó las celebraciones de la comunidad marroquí que luego derivaron en disturbios.

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