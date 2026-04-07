Vídeo: La Comisión de Árbitros emite su decisión oficial sobre la polémica del partido entre el Barcelona y el Atlético

La Comisión Técnica de Árbitros de la Federación Española de Fútbol ha hecho pública este martes su resolución oficial sobre la polémica jugada del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, disputado el pasado sábado en La Liga.

El primer partido de los tres que enfrentarán al Atlético de Madrid y al Barcelona este mes de abril fue objeto de una gran polémica debido al uso del vídeoarbitraje (VAR) y a las decisiones arbitrales.

El Atlético de Madrid criticó la decisión del árbitro Busquets Ferrer por anular la tarjeta roja mostrada a Gerard Martín, jugador del Barça, y solicitó una aclaración a la Comisión Técnica de Árbitros.

Gerard Martín intentó pasar el balón, lo tocó, pero pisó el tobillo de Almada. El árbitro Busquets Ferrer consideró que se trataba de una falta grave y le mostró la tarjeta roja, pero Mileró López, desde la sala del VAR, se opuso a la decisión y pidió al árbitro que la modificara, lo cual ocurrió.

Según el diario «As», la Comisión Técnica de Árbitros (CTA) reconoció hoy martes, en el programa «Tiempo de Revisión», que el vídeoarbitraje (VAR) no debería haber intervenido en el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona para rebajar la sanción de Gerard Martín de tarjeta roja a tarjeta amarilla.

La comisión también confirmó que el árbitro Busquets Ferrer debía haber mantenido su decisión de expulsar al jugador del Barcelona.

La Comisión Técnica de Árbitros revisó la jugada durante la sesión de revisión y confirmó la corrección de la decisión de expulsión, que posteriormente fue anulada.

Y afirmó: «Se trata de una jugada de juego brusco grave, independientemente de quién tocara primero el balón. La sanción disciplinaria correcta es la tarjeta roja».

La comisión comparó la jugada con el partido entre el Real Betis y el Rayo, en el que también se confirmó que merecía una tarjeta roja.

Y añadió: «La Comisión Técnica de Árbitros considera que el VAR no debería haber intervenido, ya que la decisión del árbitro sobre el terreno de juego fue correcta. La recomendación del VAR de revisar la jugada condujo a una modificación errónea de una decisión que se había tomado correctamente durante el partido. El árbitro debía haberse mantenido firme en su decisión inicial».

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