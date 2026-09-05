Vídeo: la catástrofe de Ter Stegen; el Ajax recibe un duro golpe en una noche de pesadilla

El Ajax vivió una noche complicada en la Eredivisie, después de sufrir una dura derrota por 1-3 en su propio estadio de Ámsterdam ante el PSV, que se colocó en lo más alto de la clasificación, en un partido que evidenció una actuación discreta del portero Ter Stegen, quien carga con la responsabilidad del primer gol.

El inicio del encuentro fue impactante para el Ajax, pues el PSV abrió el marcador tras apenas 4 minutos, cuando Ricardo Pepi se elevó a un centro dentro del área y lo remató de cabeza a la red, aprovechando un error de Ter Stegen al calcular el balón.

El Ajax intentó volver rápidamente al partido, y Arokodare tuvo una ocasión para lograr el empate, pero el PSV siguió siendo el conjunto más peligroso, antes de que Geertruida asestara un nuevo golpe a los locales al marcar el segundo gol justo antes del final de la primera mitad.

En los últimos minutos, el Ajax presionó con fuerza en busca de recortar la diferencia y reavivar sus esperanzas de remontada, pero el PSV aprovechó los espacios y sentenció el duelo con un tercer gol obra de Bakayoko, para que el encuentro terminara con la victoria de los visitantes por 3-1.

Esta es la primera derrota del Ajax en la presente temporada, con lo que su cuenta se estanca y se queda a 6 puntos del líder PSV, teniendo además un partido aplazado en la competición, mientras que el AZ Alkmaar también tiene un partido aplazado y la diferencia con el Ajax podría ampliarse hasta los 8 puntos.