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La Confederación Africana de Fútbol presentó este jueves el logotipo oficial y la identidad visual de la Copa Africana de Naciones 2027, «Pamoja 2027», que se celebrará en Kenia, Uganda y Tanzania.

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Será una edición histórica, ya que tres países de África Oriental acogerán el torneo.

El logotipo se inspira en el escudo, uno de los símbolos más antiguos del patrimonio, la identidad y la fuerza en África.

El emblema se presentó por primera vez en los tres países 212 días antes del inicio del torneo, previsto para el 19 de junio de 2027.

El logotipo es la piedra angular de la identidad visual del campeonato y transmite un mensaje: «Honrar nuestro pasado, celebrar nuestra cultura y expresar la África del futuro».

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El escudo, un símbolo que une a los tres países

Los diseñadores se inspiraron en el escudo tradicional de África Oriental, un símbolo de identidad, protección, orgullo y pertenencia que los pueblos de la región han transmitido de generación en generación.

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El escudo tiene un significado especial de unidad, ya que aparece en los emblemas nacionales de los tres países anfitriones, lo que refleja la historia y las tradiciones compartidas por los pueblos de Kenia, Tanzania y Uganda.

La forma del escudo se compone de dos círculos iguales que se entrecruzan y se convierte en la base de la nueva identidad visual, uniendo la artesanía africana tradicional con el espíritu del diseño contemporáneo y audaz de la África moderna.

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El trofeo, en el corazón del logotipo

En el centro del escudo figura el trofeo de la Copa Africana de Naciones, coronado por el mapa del continente africano y con el nombre de la CAF, en alusión al premio más preciado del fútbol africano y al papel del torneo como punto de encuentro de las culturas, las identidades y las aspiraciones del continente.

El diseño rinde homenaje también al legado artístico de África Oriental a través de abalorios de colores y motivos geométricos inspirados en la artesanía tradicional, los tejidos y el arte del tejido.

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Los colores de los tres países se unen en el logotipo: el rojo y el negro en la parte superior del escudo, el verde y el amarillo a ambos lados del trofeo y el azul en su base.

Tres países con una misma visión

La nueva identidad visual no se limita al logotipo principal, sino que incluye una colección de 12 grabados del escudo que reflejan el carácter propio de cada país.

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El diseño de Kenia se basa en amplias líneas horizontales que expresan fuerza, patrimonio y pertenencia; el de Tanzania incluye líneas diagonales inspiradas en su bandera nacional, que simbolizan el movimiento, la tierra y el agua, y el de Uganda emplea colores cálidos y degradados, junto a la grulla coronada, para celebrar el orgullo, la cultura y el espíritu del país.

Estos elementos estarán presentes en los estadios, en las plataformas digitales y en los actos del torneo, para llevar los colores, las culturas y las historias de África Oriental a los aficionados al fútbol de todo el mundo.

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¿Qué significa «Pamoja»?

La palabra pamoja significa «juntos» en suajili, una lengua común a los tres países. El nombre expresa el espíritu del torneo y la alianza histórica entre Kenia, Tanzania y Uganda, en la primera edición de la Copa Africana de Naciones organizada conjuntamente por tres países.

La decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de conceder la organización a los tres países en 2023 se consideró a la vez simbólica y estratégica.

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Simbólica, porque supone el regreso del torneo a África Oriental por primera vez en más de medio siglo: el último país de la región que acogió la Copa Africana de Naciones fue Etiopía, en 1976, lo que significa que toda una generación de aficionados al fútbol de la zona no ha vivido la experiencia de albergar el campeonato continental en su propia tierra.