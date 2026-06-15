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Vídeo: La afición japonesa vuelve a cautivar al mundo ante Holanda

Túnez vs Japan
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Japón empató con Holanda

La afición japonesa acaparó la atención en el debut contra Holanda el domingo por la noche en la Copa del Mundo 2026.

El domingo, en Arlington, Texas, la selección japonesa empató 2-2 con Holanda en la primera jornada del Grupo 6.

El diario «The Sun» destacó a la afición japonesa, a la que describió como «la mejor del mundo», por una acción que la convirtió en una de las más populares tras el empate.

Daichi Kamada marcó el empate en el 89 y evitó la derrota asiática.

El segundo tanto desató su entusiasmo, pero, tras el partido, se quedaron a recoger la basura de su sector.

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Llevaban bolsas azules y subieron y bajaron de las gradas para recoger la basura.

Esta limpieza ya es marca de la afición japonesa, que repitió la acción en los Mundiales de 2022 y 2018.

Las imágenes se viralizaron y otros aficionados los elogiaron.

Uno escribió: «Los mejores aficionados del mundo. Estoy muy feliz de que estén en mi ciudad».

Otro añadió: «Adoro la cultura japonesa: respetuosa, madura y atenta».

Otro añadió: «Todo mi respeto para la maravillosa afición japonesa. Siempre hacen esto cuando viajan al extranjero».

Otro añadió: «Es un pequeño gesto, pero muestra el orgullo que el pueblo japonés lleva consigo a todas partes».

Otro añadió: «Los japoneses son un ejemplo de refinamiento».



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