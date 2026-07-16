Durante la presentación del belga Leandro Trossard en el Beşiktaş turco, la afición coreó el nombre de Mohamed Salah pidiendo su fichaje.

Miles de seguidores se reunieron para recibir a Trossard, procedente del Arsenal, pero la presentación se interrumpió cuando la afición coreó: «Ya Allah, en el nombre de Alá... Mohamed Salah», pidiendo a la directiva su fichaje en este mercado de verano.

Los cánticos confundieron momentáneamente al estrado, hasta que la directiva reanudó la ceremonia en un ambiente festivo.

Estos cánticos coincidieron con la presencia en Turquía de Rami Abbas, agente de Salah, y con informes que apuntan al interés de varios clubes turcos, entre ellos Galatasaray, Fenerbahçe y Beşiktaş, ante los rumores sobre su salida del Liverpool al final de la temporada.

Salah es muy popular en Turquía, donde ya se le ha relacionado con la liga local, además del interés de equipos de Italia y Arabia Saudí.

Los cánticos sorprendieron al presidente del Beşiktaş, Serdal Adalı, quien reaccionó con una sonrisa que pronto se hizo viral.