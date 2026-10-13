Vídeo: Koulibaly salva al Al Hilal y Bono es el primer beneficiado

El senegalés Kalidou Koulibaly, defensa del Al Hilal saudí, salvó a su equipo de recibir un gol cantado ante el Al Sadd catarí, después de despejar un balón desde la línea de meta durante el encuentro que enfrentó a ambos equipos este martes, en el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

La acción se produjo en el minuto 77, cuando el marcador reflejaba una ventaja de dos goles a cero para el Al Hilal, y Koulibaly apareció en el momento decisivo para salvar a su equipo de un gol que podría haber devuelto al Al Sadd al partido en el último cuarto de hora, especialmente porque el conjunto catarí jugaba en su estadio y ante su afición.

El defensa del Al Hilal privó a los locales de recortar la diferencia y encender los minutos finales, después de intervenir en el momento oportuno y despejar el balón antes de que cruzara la línea de meta, manteniendo así la ventaja de su equipo hasta el final.

La intervención decisiva de Koulibaly ayudó al guardameta marroquí Yassine Bounou a dejar su portería a cero por primera vez con el Al Hilal en la presente edición del torneo, después de haber recibido un gol en el duelo ante el Al Gharafa catarí en la primera jornada (2-1).

La última vez que el Al Hilal había dejado su portería a cero en la Liga de Campeones de Asia Élite antes del partido contra el Al Sadd fue en su encuentro ante el Shabab Al Ahli emiratí el 9 de febrero de 2026, que terminó con empate sin goles, en la séptima jornada de la fase de liga de la pasada edición del torneo, por lo que Yassine Bounou logró repetirlo frente al Al Sadd.

El Al Hilal consiguió resolver el encuentro a su favor, elevando su cuenta a 6 puntos y colocándose como líder de la clasificación de la Liga de Campeones de Asia Élite tras dos jornadas, mientras que el Al Sadd catarí se quedó sin puntos en la última posición, después de encajar su segunda derrota en el torneo.



