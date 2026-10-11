La Juventus se salvó de la derrota en su visita al Cagliari y empató 1-1 con un gol tardío del francés Randal Kolo Muani en el minuto 81.

Los locales se habían adelantado con un tanto de Daniel Maldini a los 20 minutos de juego, en el partido correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, disputado este domingo por la tarde.

El Cagliari llegaba al encuentro tras haber logrado 4 victorias (y una derrota) en las cinco primeras jornadas, frente a 3 victorias, un empate y una derrota de la Juventus, que buscaba seguir avanzando hacia los equipos de cabeza después de vencer al Atalanta 2-0 antes del parón internacional.

La Juventus comenzó el partido con una presión temprana, pero el Cagliari entró rápidamente en el ritmo del encuentro. Papy Sarr disparó por encima del travesaño en el minuto nueve, antes de que Nicolás González desperdiciara una ocasión clara en el minuto 15, al enviar el balón junto al poste desde dentro del área.

El Cagliari castigó a su invitado en el minuto 20, cuando Maldini arrancó desde la banda izquierda y luego siguió la jugada tras el rechace de su propio disparo, aprovechando un toque de Paul Mendy que le devolvió el balón, para enviarlo con su pierna izquierda al fondo de la red.

Weston McKennie recibió una tarjeta amarilla en el minuto 17, mientras la Juventus mantenía la posesión sin generar verdadero peligro, por lo que la primera parte terminó con la ventaja de los locales por 1-0.

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, realizó dos cambios al inicio de la segunda mitad, con la entrada de Edon Zhegrova y Karim Alajbegovic en lugar de Francisco Conceição y McKennie, mientras que el Cagliari dio entrada a Alessandro Deiola por Juan Rodríguez.

La Juventus intensificó sus intentos y Caprile detuvo un disparo de Zhegrova en el minuto 64, antes de que Kolo Muani lograra el empate en el minuto 81, con un cabezazo tras un centro del suplente Alajbegovic.

El propio delantero francés estuvo cerca de marcar el gol de la victoria para los bianconeri en el minuto 85, después de conectar otro centro de Alajbegovic con un toque desde corta distancia, pero el balón golpeó el travesaño y volvió a Nick Woltemade, cuyo intento fue atajado por Caprile.

En el minuto 88, Caprile detuvo un disparo de volea de Kolo Muani, antes de que se levantara la bandera de fuera de juego.

El Cagliari dispuso de una ocasión en el tiempo añadido, pero Alessandro Romano envió el balón fuera en el minuto 90+1, después de que le llegara tras un tiro libre despejado por la defensa de la Juventus.

El árbitro rechazó conceder un penalti a la Juventus en el minuto 90+3, después de que Zhegrova cayera dentro del área, al considerar que el contacto no merecía señalar infracción. El resultado se mantuvo sin cambios en los últimos minutos y ambos equipos se repartieron los puntos con el 1-1.