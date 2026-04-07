Vídeo: Kane agrava los problemas del Real Madrid y vuelve a batir su récord

El Bayern de Múnich tuvo un comienzo espectacular en la segunda parte, lo que desbarató los planes del Real Madrid en su propio campo, en el partido que se está disputando en el Bernabéu en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El equipo bávaro había cerrado la primera parte con un gol sorpresa en el minuto 41, obra del colombiano Luis Díaz, que pilló despistada a la defensa merengue.

Al comienzo de la segunda parte, el inglés Harry Kane agravó las heridas del equipo blanco con un potente disparo desde fuera del área que se coló en la portería de Lunin, ante la consternación de todos los presentes en el estadio del Real Madrid.

Según la red Squawka, Harry Kane consolidó su posición como el máximo goleador inglés en una sola temporada de la Liga de Campeones.

La red afirmó: «El mayor número de goles marcados por un jugador inglés en una sola temporada en la historia de la Liga de Campeones es de 11, a cargo de Harry Kane en la temporada (2024-25).

La red confirmó que Kane ha igualado hoy esa cifra (11) y solo necesita un gol para batir su propio récord».

Por su parte, la red Opta añadió: «Harry Kane ha marcado o asistido en cuatro partidos consecutivos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (dos goles y dos asistencias decisivas), lo que supone el récord de la racha más larga de partidos contra el equipo blanco en la historia de la competición».

Y confirmó que este récord ya lo habían logrado también el dúo formado por Giovanni Elber (exjugador del Bayern) en 2002 y Aubameyang, exjugador del Dortmund, en 2017.