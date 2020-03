VIDEO: ¿Jugó lesionado? La llamativa llegada de Messi al Bernabéu

No fue la mejor versión de Lionel Messi en El Clásico la de este domingo. Incluso fue de las más flojas de los últimos tiempos. La Pulga, que supo tener noches de brillo en el Santiago Bernabéu, esta vez estuvo apagado pero una imagen podría explicar su desempeño, abriendo una gran duda: ¿jugó lesionado ante ?

En la previa del duelo, más precisamente en la llegada del plantel a la Casa Blanca, la cuenta oficial del club Blaugrana intentó reflejar el reconocimiento de los madridistas hacia Leo, pero mostró una imagen del argentino con ciertas dificultades para caminar, como si sintiera dolor al apoyar su pie derecho. Por ahora no existen precisiones,pero la breve filmación dejó el interrogante sobre el estado físico para afrontar el encuentro.

