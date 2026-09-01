El brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal, llegó a la capital saudí, Riad, con el objetivo de fichar por el Al-Hilal durante el actual mercado de fichajes de verano.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" publicó un vídeo que mostraba a Martinelli tras su llegada a Riad, antes de subir a un coche privado camino de completar su contrato con "El Líder" en el mercado veraniego en curso.

Esto ocurre pocos minutos antes del inicio del primer clásico del Al-Hilal en la nueva temporada, ante su rival tradicional, el Al-Ahli, en el estadio Kingdom Arena, en un partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

Según los canales de "Thmanyah", se espera que Martinelli llegue al estadio Kingdom Arena para presenciar el clásico entre el Al-Hilal y el Al-Ahli.

Diversos informes periodísticos habían revelado que el Al-Hilal alcanzó un acuerdo con el Arsenal para incorporar al extremo brasileño con un contrato de larga duración, a cambio de más de 65 millones de euros, incluidos los complementos.

Martinelli será el tercer fichaje extranjero del Al-Hilal en el mercado veraniego en curso, después del extremo neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham United, y del delantero inglés Ollie Watkins, del Aston Villa.