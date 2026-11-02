El portugués João Félix continuó con sus actuaciones excepcionales con la camiseta del Al Nassr, después de desempeñar un papel destacado en la victoria sobre el Pakhtakor uzbeko, la noche del lunes, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia, al firmar nuevas contribuciones goleadoras que reforzaron sus llamativos números con "El Mundialista".

El Pakhtakor recibió al Al Nassr en un enfrentamiento en el que el conjunto saudí entró con la ambición de lograr su segunda victoria consecutiva en el torneo continental, después de que se aplazara su partido ante el Al Wasl emiratí, lo que le dio a Félix una nueva oportunidad para confirmar su influyente presencia en el sistema ofensivo del equipo.

La estrella portuguesa comenzó fabricando el primer gol, cuando envió un pase mágico a Abdullah Al Hamdan en el minuto 15, que el delantero saudí aprovechó con un potente disparo que se alojó en la red, antes de que Félix se encargara de marcar él mismo apenas dos minutos después, tras driblar a la defensa del Pakhtakor dentro del área y mandar el balón al fondo de la portería.

Félix no se conformó con ello, sino que volvió a sacudir las redes en el minuto 32, aprovechando un pase del senegalés Sadio Mané, para completar su doblete personal y continuar con su llamativo brillo, antes de añadir una nueva huella en la segunda parte, concretamente en el minuto 53, tras ejecutar un saque de esquina del que envió un centro preciso que remató Abdulelah Al Amri de cabeza dentro de la portería.

Félix elevó así su balance a 8 contribuciones goleadoras en los dos últimos partidos, después de dar cuatro asistencias en la gran victoria del Al Nassr sobre el Al Khaleej en la duodécima jornada de la Liga Roshn, para luego marcar dos goles y dar dos asistencias ante el Pakhtakor, confirmando que atraviesa un período excepcional tanto en el apartado goleador como en el de la creación de juego.

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Lo llamativo es que el enfrentamiento ante el Pakhtakor fue el segundo consecutivo en el que Félix firma cuatro contribuciones goleadoras, además de ser la cuarta vez en su carrera profesional en la que logra esta hazaña en dos partidos seguidos, continuando así con la presentación de números llamativos y convirtiéndose en una de las principales claves de la potencia ofensiva del Al Nassr.