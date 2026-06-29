Brasil igualó 1-1 ante Japón en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, tras el sorpresivo gol de los «Samuráis Azules» en la primera parte.

Japón se adelantó en el 29' con un disparo de Kaishu Sano desde fuera del área que superó a Alisson.

En la segunda parte Brasil aumentó la presión hasta que, en el 56’, Gabriel centró, el portero falló y Casemiro, libre de marca, cabeceó a gol.

Brasil lideró el Grupo C con 7 puntos (victorias sobre Haití y Escocia, y empate con Marruecos) y avanzó a octavos.

Japón, segundo del Grupo 6 con 5 puntos, sumó una victoria ante Túnez y dos empates contra Holanda y Suecia.