Vídeo: Japón avanza para enfrentar a Brasil y Suecia avanza como tercera de grupo

Japón y Suecia empataron 1-1 en la tercera jornada y avanzaron a los dieciseisavos del Mundial 2026: los «Samuráis» como segundos de grupo y Suecia como uno de los mejores terceros.

Japón dominó gran parte de la primera mitad, pero se topó con las intervenciones de Jakob Fidel Zitterström, que mantuvo su portería a cero. mientras que Suecia perdía por lesión a su defensa Isaac Hen justo antes del descanso.

Tras el descanso mantuvo su dominio y, en el 56’, Daizen Maeda marcó su primer gol internacional desde septiembre de 2024, tras asistencia milimétrica de Ritsu Doan.



Sin embargo, cuatro minutos después Anthony Elanga empató con un gran disparo desde la derecha, su segundo gol consecutivo, y devolvió a Suecia al partido.

En los minutos finales ambos buscaron el triunfo: Zion Suzuki detuvo los intentos de Alexander Isak e Ilanga, y Koki Ogawa falló el posible 2-1. El empate, al final, contentó a ambos.

Con este resultado, Japón terminó segundo y se medirá a Brasil, primero del otro grupo, en un duelo de alto nivel en octavos.

Suecia, por su parte, alcanzó por quinta vez consecutiva las eliminatorias y aguarda rival tras confirmarse como una de las mejores terceras.

Todos los ojos están puestos en el duelo Japón-Brasil, uno de los platos fuertes de los dieciseisavos, mientras Suecia aspira a seguir adelante tras su clasificación in extremis.