Compartir Sigue a GOAL en Google

El Liverpool se impuso con justicia al Club Brujas belga por 2-0 este miércoles por la noche, en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Anuncios

Alexander Isak adelantó al Liverpool en el minuto 13 y Florian Wirtz añadió el segundo en el 79 para certificar la victoria sin goles en contra del Liverpool por 2-0 ante el Club Brujas. Después, el delantero sueco firmó su segundo tanto, el tercero del Liverpool (83).

El Liverpool mostró una clara superioridad durante todo el partido, apoyado en su orden defensivo y en la rapidez de sus transiciones al ataque. Dominó el centro del campo e impidió que el Club Brujas construyera ataques peligrosos, mientras recurría a los pases cortos y a los movimientos colectivos para generar ocasiones.

Con este resultado, el Liverpool eleva su cuenta a 12 puntos y ocupa la quinta posición de la clasificación, tras sumar cuatro victorias y una derrota. Por su parte, el Club Brujas se queda estancado en 9 puntos y ocupa el duodécimo puesto, con tres victorias y dos derrotas.

El Liverpool saltó al campo con una mentalidad claramente ofensiva y logró imponer pronto su dominio sobre el desarrollo del juego. El primer gol llegó en el minuto 13 obra del delantero Alexander Isak, que aprovechó una clara ocasión dentro del área para mandar el balón al fondo de la red, adelantar al conjunto inglés y encender a la afición presente.

Anuncios Anuncios

El Liverpool mantuvo la presión tras el gol y dominó claramente la posesión, pero no consiguió ampliar la ventaja antes del descanso, por lo que ambos equipos se marcharon a los vestuarios con 1-0 a favor del conjunto local.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Pocos minutos antes del pitido del descanso, el partido vivió un momento preocupante cuando el extremo del Liverpool Víctor Muñoz sufrió una dura entrada del jugador del Club Brujas Jorne Spileers. Muñoz cayó al suelo dolorido y, tras ser atendido sobre el césped, fue retirado en camilla antes de abandonar el terreno de juego y ser sustituido por otro jugador.

Getty Images

Al comienzo de la segunda parte, el Liverpool conservó su ventaja y su control del centro del campo, buscando sentenciar pronto el encuentro. Lo consiguió en el minuto 79, cuando Florian Wirtz puso el broche a una jugada bien trenzada para marcar el segundo gol, establecer el 2-0 y confirmar la superioridad de su equipo.

Anuncios

Alexander Isak sumó el tercer gol del Liverpool en el minuto 82, tras recibir una asistencia del portero Alisson Becker, para confirmar el dominio absoluto del Liverpool en el partido y poner el 3-0 ante el Club Brujas, en una acción que puso de relieve el gran momento del delantero sueco y su capacidad para decidir el encuentro.

Pese a los intentos tardíos del Club Brujas por recortar distancias, la defensa del Liverpool y su portero se mantuvieron atentos, y el encuentro terminó con una victoria sin goles en contra que refuerza la posición del Liverpool en la clasificación europea.

Anuncios

El Liverpool demostró una vez más su capacidad para imponer su estilo y dominar los grandes partidos, gracias a la eficacia de sus delanteros y a su habilidad para aprovechar las ocasiones. El Club Brujas, por su parte, ofreció un rendimiento combativo en algunos tramos, pero le faltó la eficacia ofensiva necesaria para medirse a un equipo de la talla del Liverpool.

Con este triunfo, el Liverpool prosigue su buena trayectoria en el torneo y se acerca un poco más a asegurar su billete para las eliminatorias, mientras que el conjunto belga necesita mejores resultados en las próximas jornadas para mejorar su posición en el grupo.