Vídeo: Inzaghi revela el motivo de su ausencia en la rueda de prensa del Al-Hilal y el Al-Fateh

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, reveló el motivo de su ausencia en la rueda de prensa posterior al duelo ante el Al Fateh, después de aparecer en la zona de periodistas señalándose la garganta, explicando que sufre dolores que le impiden hablar, lo que le obligó a no asistir a la rueda de prensa y a enviar en su lugar a su ayudante Massimiliano Farris.

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El Al Hilal se había impuesto al Al Fateh por dos goles a cero, la noche del sábado, en el marco de la duodécima jornada de la Roshn Saudi Pro League, para sumar así tres nuevos puntos en su recorrido en la competición, mientras que Farris se encargó de responder a las preguntas de los periodistas tras el encuentro.

Farris explicó que la ausencia de Inzaghi se debió a que sentía dolores en la garganta, antes de hablar de la dificultad del partido y de las circunstancias que lo precedieron, señalando que el Al Hilal disputó el duelo tras un viaje para jugar un partido de la Liga de Campeones de Asia, lo que supuso una dificultad añadida para los jugadores.

El ayudante del entrenador del Al Hilal dijo que el Al Fateh contó con ventaja en cuanto a la preparación, después de disponer de ocho días para prepararse para el partido, al contrario que el conjunto azul, que se vio obligado a lidiar con la presión del viaje y la falta de tiempo tras su participación continental.

Añadió que el Al Hilal tuvo ocasiones para sentenciar el duelo de forma temprana, pero finalmente salió con el resultado deseado, tras lograr la victoria por dos goles a cero, subrayando que el cuerpo técnico trabajó para limitar el peligro de las transiciones ofensivas del Al Fateh, especialmente los movimientos de Mourad Batna y sus compañeros.

De este modo, Inzaghi se ausentó de la habitual comparecencia ante los medios tras el partido por motivos de salud, mientras que su ayudante trasladó las principales observaciones del cuerpo técnico sobre el duelo, que vio la victoria del Al Hilal y su continuidad en la lucha por el liderato de la Roshn League.