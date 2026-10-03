El partido entre Emiratos Árabes Unidos y Omán en las semifinales de la "Copa del Golfo 27" comenzó este sábado por la tarde con gran emoción, ya que los Emiratos Árabes Unidos lograron poner bajo presión a su rival a los 22 minutos del inicio del encuentro, que se disputa en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda.

Tras ataques mutuos entre ambas selecciones, Mamadou Coulibaly recibió un pase por la banda izquierda y envió una asistencia decisiva a la cabeza de Othman Camara, quien mandó el balón al fondo de la red, en medio de la vigilancia de los defensas de Omán.









El gol de Camara representa el número 46 de la selección de Emiratos Árabes Unidos en la portería de su homóloga omaní, en la historia de los enfrentamientos entre ambas selecciones en todas las competiciones.

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Se espera que el ganador del partido entre Emiratos Árabes Unidos y Omán juegue la final de la "Copa del Golfo 27" contra la selección de Arabia Saudita, que superó a Catar en los penaltis por 3-2 esta noche, después de que el tiempo del partido terminara con empate sin goles.

La final de la Copa del Golfo "Copa del Golfo 27" se disputará el 6 de octubre en el estadio Al-Inma de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeda.

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