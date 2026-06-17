Vídeo: «Indestructible»... Los 131 días que salvaron el récord de Ronaldo en el Mundial

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, mantuvo su récord con la “Brasil de Europa” en el Mundial gracias a 131 días.

Este miércoles, en el inicio de la fase de grupos del Mundial 2026, Portugal venció a la República Democrática del Congo en Houston.

En el minuto 6, João Neves, centrocampista del París Saint-Germain, abrió el marcador para Portugal con un cabezazo que significó su primer gol en un Mundial.

Según Opta, Neves, con 21 años y 263 días, es el tercer goleador más joven de Portugal en Mundiales, por detrás de Gonçalo Ramos, quien marcó en 2022 con 21 años y 169 días.

El récord lo mantiene Cristiano Ronaldo, quien debutó en 2006 con 21 años y 132 días, solo 131 días más que Neves.

Ronaldo conserva así su récord como el más joven en marcar para Portugal en Mundiales, ya que Neves es el más joven de la actual selección.

Además, “El Don” puede convertirse en el jugador de más edad en anotar con Portugal en Mundiales si marca en 2026, superando a Pepe, quien marcó en 2022 con 39 años y 283 días.