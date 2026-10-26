El argelino Hossam Aouar, estrella del Al-Ittihad, acaparó todas las miradas con un gol excepcional en la portería del Nefchi uzbeko, durante el encuentro que enfrentó a ambos equipos en la tercera jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite, después de elevarse por lo alto y marcar de cabeza de una forma que recordó a los goles del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr y máximo goleador histórico del fútbol.

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El gol de Aouar llegó en el minuto 34, cuando el Al-Ittihad perdía por un gol a cero, para darle a su equipo el empate y devolverlo al ambiente del encuentro, gracias a un salto asombroso y a un momento perfecto al tratar el balón, en una jugada que reflejó sus cualidades a la hora de definir dentro del área.

Y no se trató de un simple cabezazo cualquiera, pues el astro argelino pareció volar por los aires antes de dirigir el balón con fuerza hacia la red, al estilo de Ronaldo, famoso por sus cualidades excepcionales a la hora de elevarse y marcar de cabeza, por lo que la jugada se convirtió rápidamente en una de las imágenes más destacadas del partido.

Tras marcar el gol, Aouar chocó con el poste izquierdo y cayó sobre el césped, lo que generó preocupación durante unos instantes sobre una posible lesión, pero no sufrió daño alguno, por lo que continuó su presencia en el partido en medio de la reacción de la afición ante el gol y su inusual forma de celebrarlo.

Este gol representa la primera contribución goleadora de Hossam Aouar en la Liga de Campeones de Asia Élite durante la presente temporada, mientras que elevó el total de sus contribuciones a cinco en los 14 partidos que ha disputado en las distintas competiciones, después de marcar tres goles y dar dos asistencias.







