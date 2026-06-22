Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, acertó en su apuesta ante Nueva Zelanda en el partido de hoy, válido por la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

Nueva Zelanda se adelantó en el 15’ con gol de Finn Sormann, pero Zico igualó en el 59’ con un potente cabezazo tras centro de Mohamed Hani.

Es su tercer gol en cuatro partidos internacionales, tras marcar a Rusia y Brasil en amistosos.









Hossam Hassan, seleccionador de los «Faraones», confió en él y lo alineó como titular en los dos partidos del Mundial contra Bélgica y Nueva Zelanda.

El delantero del Pyramids respondió a la confianza del técnico con un tanto clave.

Además, asistió el segundo tanto de Mohamed Salah en el mismo encuentro.

Según Opta, es el primer egipcio en marcar y asistir en un mismo partido de Copa del Mundo.