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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Hossam Hassan critica la hora del partido contra Argentina: ¡Nadie se levanta de la cama para ir al estadio!

Argentina vs Egipto
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El entrenador de los Faraones: «Quien haya elegido esta fecha no entiende de fútbol»

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha confirmado que su equipo está listo para enfrentarse a Argentina esta tarde en el estadio de Atalanta, en los octavos de final del Mundial 2026.

En declaraciones a «BeIN Sports» antes del encuentro, afirmó: «Vamos partido a partido y nos centramos en cada uno de ellos por separado».

Y añadió: «Queremos ganar para hacer felices a nuestro pueblo y a nuestra afición en Egipto, en el mundo árabe y en toda África».

Y concluyó: «Al fin y al cabo, es un partido de fútbol, y el resultado dependerá del rendimiento y el esfuerzo, con la ayuda de Dios».

Además, criticó el horario del partido: «¿Por qué jugamos a las 12 del mediodía? Nadie se levanta de la cama para ir al estadio a disputar un partido».

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«No hemos tenido tiempo de desayunar ni dormir bien; es extraño».

Y añadió: «Lo entendería si estuviéramos en la fase de grupos, donde hay muchos partidos, pero hoy solo hay dos encuentros; habría sido mejor retrasar el partido».

Y bromeó: «Quien fijó esta hora no entiende de fútbol».

Concluyó: «Nuestro equipo médico ha hecho su trabajo y los jugadores están listos».

El ganador se medirá en cuartos al vencedor de Colombia-Suiza.





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