Vídeo: "He vuelto a casa": las primeras palabras de Cancelo tras su llegada al Barcelona

El portugués João Cancelo cumplió su sueño de fichar por el Barcelona de forma definitiva, después de poner fin a su vínculo con el Al Hilal saudí y decidir regresar al club catalán en una operación a coste cero, para iniciar un nuevo capítulo en su trayectoria con la camiseta del Barcelona con un contrato que se extiende hasta junio de 2029.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Cancelo llegó a Barcelona al mediodía de hoy, como paso previo a la firma de su nuevo contrato con el club, tras haber logrado rescindir su contrato con el Al Hilal, en el que le quedaba una temporada, para volver al equipo cuyos colores había defendido anteriormente a préstamo.

El lateral portugués conoce bien el ambiente del Barcelona, después de haber jugado en el club en las temporadas 2023-2024 y 2025-2026, la primera bajo la dirección de Xavi Hernández tras llegar procedente del Manchester City, y la segunda con Hansi Flick después de incorporarse cedido por el Al Hilal el pasado enero, antes de que su deseo de quedarse se convirtiera finalmente en realidad.

El Al Hilal había pedido en un principio recibir 10 millones de euros a cambio de desprenderse de Cancelo, pero el jugador logró empujar al club saudí a rescindir su contrato, aprovechando el hecho de no entrar en los planes del entrenador Simone Inzaghi, además de la necesidad del Al Hilal de reducir el número de sus jugadores extranjeros según la normativa de la liga saudí.

Antes de abandonar Arabia Saudí rumbo a Barcelona, Cancelo publicó una foto desde el interior del avión y escribió un breve comentario que dejaba clara su destinación: "He vuelto a casa", en referencia a su apego al club catalán y a su largo deseo de regresar a sus filas.

El jugador portugués mostró su gran alegría por haber cerrado la operación, asegurando que hizo todo lo que pudo para regresar al Barcelona, hasta el punto de revelar su disposición a renunciar a una parte de su salario a cambio de cumplir su deseo, diciendo que le comunicó a Deco que sus opciones estaban claras: "O fichar por el Barcelona o quedarme en el Al Hilal sin participación regular".

Cancelo añadió que el Barcelona representa para él un club excepcional, subrayando su deseo de ayudar al equipo a competir y a conquistar el mayor número posible de títulos, en un momento en el que el club continúa construyendo una plantilla fuerte para la nueva temporada.

Cancelo posee una cualidad importante consistente en su capacidad para jugar en las posiciones de lateral derecho e izquierdo, lo que concede a Flick una flexibilidad adicional en su alineación, mientras que el jugador considera que su regreso en esta ocasión es diferente, después de pasar de ser un simple jugador cedido a un jugador que se vincula al Barcelona con un contrato que se extiende por tres temporadas.

Se espera que no se celebre una presentación oficial para el portugués, dado su conocimiento previo del ambiente del club y el hecho de haber vestido anteriormente la camiseta del Barcelona, pero su llegada en esta ocasión tiene un significado diferente, ya que Cancelo regresa a la "casa" que le persiguió desde que terminó su primera experiencia con el equipo.