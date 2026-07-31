Vídeo: Hamza Abdelkarim brilla y marca para el Barcelona ante el Birmingham

El delantero egipcio Hamza Abdel Karim logró llamar la atención del director técnico del Barcelona, Hansi Flick, durante la pretemporada del nuevo curso, tras una destacada actuación en los partidos amistosos, coronada con un gol de penalti en el enfrentamiento ante el Birmingham City en suelo inglés, lo que refuerza sus opciones de competir por un puesto en el once titular del conjunto catalán.

El diario catalán "Sport" señaló que Hamza es uno de los jóvenes más destacados que ofrecen un rendimiento excepcional entre los canteranos actualmente bajo la dirección del técnico alemán, ya que fue titular en los dos primeros amistosos de este verano, ante el Europa (4-1) y el Birmingham City, siendo uno de los pocos jóvenes que han gozado de esta confianza.

Un rendimiento ofensivo completo

Ante el Birmingham, Hamza mostró su peligrosa capacidad como delantero puro, ya que supo jugar de espaldas a la portería, proteger el balón y atacar a los defensores al encarar la meta, en una actuación "muy convincente".

El jugador egipcio destacó por su velocidad y su actividad constante durante la primera parte, ya que no dejó de pedir el balón y de moverse con inteligencia dentro del área, lo que se tradujo en la obtención de un penalti después de anticipar los movimientos de su marcador.

Hamza no dudó en asumir la responsabilidad, ya que tomó el balón y lo golpeó con fuerza con su pierna izquierda superando al portero del Birmingham, James Beadle, para marcar su primer gol en los amistosos de este verano.

Espíritu combativo y determinación evidente

El entusiasmo de Hamza también se hizo evidente en su rendimiento defensivo, ya que cometió 3 de las 6 faltas del Barcelona en la primera parte y recibió una tarjeta amarilla por la última infracción, en señal del espíritu combativo, la determinación y el gran esfuerzo que Flick exige a sus delanteros.

Pese a la tarjeta amarilla, el rendimiento general del jugador egipcio fue convincente, ya que mostró la personalidad y la llamativa presencia ofensiva que el cuerpo técnico busca en la posición de ariete.

Feroz competencia por el puesto de delantero

Hamza, que se incorporó al Barcelona el pasado invierno procedente del club egipcio Al Ahly, aprovecha cada minuto para reservarse un lugar en el once titular, en un momento en el que el conjunto catalán busca fichar a un delantero puro durante el mercado de fichajes de verano.

Al jugador egipcio le espera una feroz competencia por el puesto, ya que las decisiones finales sobre la plantilla del equipo se tomarán más adelante, pero Hamza ofrece sólidos motivos para permanecer bajo la atenta observación del técnico, e incluso para competir por un lugar permanente en el primer equipo.