Vídeo: Hamza Abdelkarim brilla con un doblete en la derrota del Barcelona ante el Birmingham

El joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim se llevó todos los focos en el primer partido oficial del Barcelona dentro de la pretemporada, después de marcar los dos goles del conjunto catalán en el empate 2-2 ante el Birmingham City inglés en el estadio de St. Andrew's, antes de que el Blaugrana cayera en la tanda de penaltis, en una actuación destacada del jugador de tan solo 18 años.

Hamza logró ganarse al técnico Hansi Flick durante la pretemporada, disputando como titular los dos primeros amistosos de este verano, mostrando unas cualidades ofensivas excepcionales que lo habilitan para competir por un puesto en el once inicial.

Serenidad y gol de penalti

Hamza abrió el marcador para el Barcelona en la primera parte con un claro penalti que él mismo provocó tras una jugada de Bernal por la banda izquierda, donde demostró una inteligencia en el movimiento dentro del área y una anticipación perfecta a los desplazamientos de los defensas.

A pesar de su corta edad, el delantero egipcio, que disputó el Mundial con tan solo dieciocho años, mostró una serenidad llamativa al insistir en lanzar la pena máxima él mismo pese a la presencia de jugadores con más experiencia sobre el terreno de juego, y engañó al portero inglés James Beadle con un potente disparo con su pierna izquierda para anotar su primer gol con el primer equipo.

Olfato goleador y segundo tanto en un rechace

Hamza no se conformó con el primer gol, sino que continuó brillando en la segunda parte con un segundo tanto magnífico en el que mostró su alto olfato goleador y su capacidad para aprovechar las ocasiones.

El segundo gol llegó tras un preciso desmarque en diagonal de Roony Bardghji y un potente disparo que el portero del Birmingham no pudo atrapar, por lo que Hamza se lanzó sobre el rechace con destreza y una elevada atención ofensiva para mandarla a la red, firmando un doblete en su primera aparición oficial con el primer equipo.

Una actuación completa que atrae las miradas de Flick

El brillo de Hamza no se limitó únicamente al aspecto ofensivo, sino que también mostró un espíritu combativo y una determinación evidente en el trabajo defensivo, ya que cometió tres de las seis faltas del Barcelona en la primera parte y vio una tarjeta amarilla, en señal del gran esfuerzo y la presión constante que Flick exige a sus delanteros.

El jugador egipcio destacó por su velocidad y su actividad permanente durante todo el tiempo que estuvo sobre el campo, ya que no dejó de pedir el balón y de moverse con inteligencia dentro del área, además de saber jugar de espaldas a la portería, proteger el balón y atacar a los defensas de cara al arco.

Un mensaje contundente en plena búsqueda de un delantero

El brillo de Hamza llega en un momento delicado, ya que el Barcelona busca fichar a un delantero centro nato durante el actual mercado de fichajes de verano, lo que hace que la competencia por el puesto sea extremadamente feroz.

Pero el joven delantero egipcio envía un mensaje contundente a la dirección deportiva de que es capaz de asumir la responsabilidad y aportar el plus ofensivo que necesita el equipo, aprovechando cada minuto de la pretemporada para demostrar su valía y reservar un lugar en el once inicial.

Un once joven y derrota en los penaltis

El partido contó con la participación de un once joven del Barcelona compuesto por 6 jugadores del primer equipo y 5 de la academia juvenil, ante la ausencia de la mayoría de los internacionales alemanes que están de vacaciones, además de la ausencia del portero alemán Marc-André ter Stegen, tras desplazarse a Ámsterdam de cara a su cesión al Ajax.

El Birmingham se adelantó con un gol de cabeza de Briske, antes de que Hamza empatara desde el punto de penalti, para luego marcar el segundo gol en la segunda parte, hasta que el conjunto inglés logró el empate a balón parado a través de John Solís, decidiéndose el partido en la tanda de penaltis, que ganó el Birmingham.

A pesar de la derrota, Hamza Abdelkarim sale del partido como el gran ganador, tras demostrar que es un talento prometedor capaz de asumir la responsabilidad ofensiva de uno de los clubes más grandes del mundo, en un comienzo prometedor que podría ser la llave de un futuro brillante con el Blaugrana.