Vídeo: Haaland frustra a Senegal y lleva a Noruega a los dieciseisavos de final del Mundial

Noruega se clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Senegal en la segunda jornada.

Noruega suma 4 puntos y es segunda del Grupo 9, por detrás de Francia, líder con 6. Senegal, sin puntos, comparte el tercer puesto con Irak.

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A pocos minutos del descanso, Markus Pedersen aprovechó un error de Kalidou Koulibaly y abrió el marcador en el 43’.









Haaland sigue haciendo historia

Al inicio del segundo tiempo, Erling Haaland marcó el segundo tras un pase preciso y batió a Édouard Mendy.









Irak, nueva víctima de Mbappé.

Senegal no se rindió y, en el 53, Ismaïla Sarr recortó distancias.









Sin embargo, Haaland aprovechó otro error defensivo en el 58’ para firmar su doblete y el 3-1 de Noruega, su cuarto gol en el torneo.









Despertar tardío de Senegal

En los últimos minutos, Senegal buscó la remontada y Sarr marcó su segundo gol, el segundo de su equipo, en el tercer minuto de descuento, pero llegó demasiado tarde.









Con este triunfo, Noruega avanzó a dieciseisavos, mientras que Senegal complicó sus opciones de cara al último partido contra Irak.