Vídeo: Ha comenzado la revolución... La afición del Al-Hilal sorprende a Renard con una reacción inesperada

La afición del Al-Hilal inició su revuelta contra el francés Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, durante el partido contra el Al-Taawoun en la Liga Roshen.

El Al-Hilal recibió al Al-Taawoun este sábado en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

En el minuto 50 del partido, la pantalla del estadio Kingdom Arena mostró una imagen del cuerpo técnico de la selección saudí, liderado por Hervé Renard, en las gradas.

El entrenador francés se sorprendió al ver que la afición del Al-Hilal le abucheaba nada más aparecer en pantalla, como muestra de su enfado por el bajo nivel y los malos resultados de la selección saudí en los últimos tiempos.

Renard ha sido objeto de numerosas críticas últimamente, tras la derrota de la selección saudí en sus dos últimos partidos amistosos del pasado parón internacional, el pasado mes de marzo, ante Egipto por 4-0 y ante Serbia por 1-2.

La afición de la selección saudí, así como numerosos periodistas y exjugadores, han exigido la destitución del técnico francés y la contratación de un nuevo entrenador para dirigir a «Los Verdes» en el Mundial de 2026.

Han surgido varios nombres para sustituir a Renard al frente de la selección saudí en el Mundial, entre los que destacan el italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, además del portugués Jorge Jesus, el marroquí Walid Regragui y Saad Al-Shehri.

Cabe recordar que la selección saudí juega en el Grupo H del Mundial, junto a las selecciones de España, Uruguay y Cabo Verde.

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