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Vídeo: Griezmann comienza su andadura en la liga estadounidense de la mejor manera

San Jose Earthquakes vs Orlando City
San Jose Earthquakes
Orlando City
Major League Soccer
A. Griezmann
EE. UU.
Francia

Jugó como titular en su primer partido

El francés Antoine Griezmann comenzó su andadura oficial en la Major League Soccer de la mejor manera posible.

El delantero francés (35 años) disputó por primera vez un partido en la Major League Soccer y marcó un gol en la contundente victoria del Orlando City por 4-0 sobre el San Jose Earthquakes.

El gol de Antoine Griezmann en su primer partido en la Major League Soccer fue el tanto número 300 de su carrera con los clubes.

 El jugador francés comenzó el encuentro como titular bajo la dirección del entrenador argentino Martín Perlman y lo jugó completo, marcando el tercer gol en el minuto 48.

El defensa esloveno David Brekalo, el colombiano Iván Angulo y el paraguayo Brian Ojeda completaron la goleada sobre el San Jose Earthquakes.

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Con esta victoria, el Orlando City asciende al décimo puesto del Este con 17 puntos, a solo dos puntos de las plazas de clasificación para los playoffs, que actualmente ocupa el D.C. United.



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