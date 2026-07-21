El alemán Jens Wissing, nuevo director técnico del Al-Ittihad, comenzó su etapa con "los Tigres" con una victoria ante un rival africano, gracias al delantero marroquí Youssef En-Nesyri.

El Al-Ittihad venció al Orlando Pirates sudafricano por 3-2, en el partido amistoso que enfrentó a ambos equipos este martes, en el primer encuentro del conjunto saudí en su concentración en la ciudad española de Marbella.

Youssef En-Nesyri abrió el marcador de forma temprana, concretamente en el minuto 11, tras rematar de cabeza al fondo de las mallas un centro de Abdulrahman Al-Aboud.

El equipo sudafricano respondió con el gol del empate en el minuto 27 de partido, después de que su jugador Mbatha ejecutara un potente disparo desde fuera del área que el portero serbio Predrag Rajković no pudo detener.

En el segundo minuto del tiempo añadido de la primera parte, Moussa Diaby logró añadir el segundo gol del Al-Ittihad, tras disparar el balón con su pierna izquierda desde la frontal del área.

El Al-Ittihad se mostró más contundente en la primera parte, después de que Wissing alineara a la mayoría de sus jugadores titulares, antes de realizar numerosos cambios durante la segunda mitad.

El Al-Ittihad no marcó el tercer gol hasta el minuto 85 por medio de su delantero nigeriano George Ilenikhena, antes de que el equipo sudafricano recortara distancias de nuevo poco antes del final del encuentro.

Cabe recordar que el próximo partido del Al-Ittihad será ante el Las Palmas español, el 25 de julio en curso, antes de enfrentarse al Real Mallorca el día 30 del mismo mes.