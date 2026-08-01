Vídeo: goleada por cuatro tantos, el Al-Nassr saudí cae en su tercer amistoso

El Al Nassr saudí cayó en la trampa de la derrota por segunda vez en los 3 amistosos que ha disputado antes del inicio de las competiciones de la nueva temporada, en el enfrentamiento ante el Estrela dentro de su concentración en Portugal.

El "Al Alami" perdió ante el conjunto portugués por un resultado de (4-2), en un partido en el que el australiano Ange Postecoglou, entrenador del Al Nassr, realizó numerosos ajustes y cambios.

Los dos goles del Al Nassr los marcaron Abdullah Al Hamdan con un potente disparo con su pierna izquierda, mientras que el segundo tanto lo anotó el iraquí Haidar Abdulkarim con un buen remate de cabeza.













En cuanto a los cuatro goles que encajó el Al Nassr, estos dejaron al descubierto que el equipo sufre una crisis defensiva, ya que recibió el primer y el tercer gol de dos remates de cabeza como consecuencia de la falta de marca defensiva, mientras que el segundo y el cuarto llegaron de dos disparos que el portero no fue capaz de atajar.

El Al Nassr había perdido ante el filial del Benfica por 2-1 y había vencido al Mérida español antes de caer frente al Estrela, y está previsto que se enfrente al Almería, dentro de 3 días, en su cuarto amistoso.