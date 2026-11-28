Compartir Sigue a GOAL en Google

El inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli, sigue haciendo historia en la Liga Roshn Saudí tras volver a marcar ante el Al Taawoun.

Anuncios

El Al Ahli recibió este sábado al Al Taawoun en el estadio Al Inma de Yeda , en el cierre de la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

Con el Al Ahli por detrás en el marcador por 1-0, Ivan Toney logró el gol del empate en el segundo minuto del tiempo añadido.

El delantero inglés recibió un excelente centro del centrocampista armenio Eduard Spertsyan y remató de primeras con la pierna derecha entre las piernas del brasileño Mailson, portero del Al Taawoun.

Toney sumó su segundo gol, también el segundo de su equipo, en el minuto 72 del partido, de penalti. La pena máxima la provocó el extremo brasileño Wenderson Galeno y el delantero inglés la transformó con maestría.

Anuncios Anuncios

Según la cuenta de estadísticas de la Liga Roshn en "X", este es el séptimo partido consecutivo en el que Ivan Toney marca con el Al Ahli en la competición.

Related Topics

En esos siete partidos, el delantero inglés ha anotado 11 goles, una media cercana a 3 goles cada dos encuentros, un registro altísimo.

Toney necesita marcar al menos un gol en el próximo partido para igualar su racha histórica en la Liga Roshn, cuando la temporada pasada anotó en 8 encuentros seguidos de la competición.

Anuncios

Además, el jugador de 30 años ha alcanzado su gol número 16 en la actual temporada de la Liga Roshn pese a haber disputado solo 11 partidos, una cifra histórica y sin precedentes en el campeonato.

Según las estadísticas de la Liga Roshn, Toney ha superado al brasileño Wesley Lopes, exestrella del Al Hilal, que ostentaba el mejor arranque de la historia de la Liga Roshn con 14 goles en 11 partidos en la temporada 2012-2013.

Anuncios

Ivan Toney amplía su ventaja al frente de la clasificación de goleadores de la actual temporada de la Liga Roshn con 16 tantos, siete más que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, segundo con 9 goles.

Ronaldo no marcó en la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí, en concreto en la victoria por 1-0 ante el Al Hazem de este sábado en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá de Buraida.

Anuncios

El único gol del Al Nassr lo firmó su otro centrocampista portugués, Samu Costa, en el minuto 25 del encuentro, después de que el balón le llegara dentro del área ante la portería vacía tras un momento de confusión.

Ronaldo no pudo avanzar en su búsqueda del gol número 1000 de su carrera, que lo convertiría en el primer jugador de la historia en lograr esta hazaña, y se queda en 987 goles.

Anuncios

Cabe recordar que Ivan Toney fue subcampeón de la tabla de goleadores de la liga saudí en las dos últimas temporadas: quedó a dos goles del propio Ronaldo en la temporada 2024-2025 y a uno solo del mexicano Julián Quiñones, estrella del Al Qadsiah, la temporada pasada.