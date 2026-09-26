El defensa portugués Diogo Dalot, jugador del Manchester United, publicó un vídeo en el que aparece junto a su compatriota Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa y estrella del Al Nassr saudí.

Tras vencer a Gales por 1-0 en la primera jornada del Grupo 4, dentro del primer tramo de la UEFA Nations League, "El Bicho" y sus compañeros se preparan para enfrentarse a Noruega mañana domingo en la segunda jornada.

En el vídeo, la pareja aparece dentro de un pequeño coche de camino al entrenamiento, con Ronaldo sentado al volante y Dalot comentando con espontaneidad, lo que aportó un tono divertido a la escena.

El diario Marca señaló: "Diogo Dalot compartió momentos especiales con Cristiano Ronaldo en la concentración de la selección portuguesa".

Y añadió: "El defensa del Manchester United elogió las habilidades de Ronaldo al volante, asegurando que también es hábil en este terreno".

Comentando ese mismo vídeo, la cuenta de la cadena TNT escribió en tono de broma: "Por muy grande que sea tu fortuna, nunca ocurrirá que Cristiano Ronaldo sea tu chófer personal, como con Diogo Dalot".





Tras una larga polémica después de la eliminación de Portugal del Mundial 2026 en torno al nivel de Ronaldo, el nuevo seleccionador, Jorge Jesus, decidió incluir a la leyenda portuguesa en su primera convocatoria.

João Félix condujo a Portugal a la victoria al marcar el único gol del partido ante Gales, mientras que Ronaldo fue sustituido durante la segunda parte.