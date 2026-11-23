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Gary Neville llegó al límite en directo mientras veía cómo su antiguo club, el Manchester United, se venía abajo en una humillante derrota por 4-0 ante el Liverpool en Anfield. El legendario lateral dejó atónitos a sus compañeros de tertulia al golpearse para expresar su absoluta incredulidad ante la actuación defensiva.

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Una expulsión y el desplome defensivo desatan la reacción en el plató

La etapa de Mauricio Pochettino en el Manchester United sufrió un duro revés mientras el Liverpool arrollaba a su equipo en Anfield. Los planes de los visitantes se vinieron abajo antes de cumplirse 10 minutos, cuando Leny Yoro fue expulsado por derribar a Alexander Isak después de que Matthijs de Ligt perdiera la posición.

La defensa titular, formada por Yoro, De Ligt y Lisandro Martinez, sufrió ante los ataques incesantes. Ni siquiera la entrada de Harry Maguire logró frenar la avalancha: el Liverpool dejó al descubierto una defensa debilitada por otro verano de desatención.

Desde el plató de Sky Sports, Neville llegó al límite durante el análisis posterior al partido. Su extraña diatriba hizo reír a Jamie Carragher y divirtió al resto de los participantes en la retransmisión.

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Al analizar el desplome en Sky Sports, el excapitán del United criticó el lenguaje corporal de los defensas. Aseguró que nunca parecen estar atentos durante los partidos.

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«Nunca veo a ninguno preparado para reaccionar, atento, como si tuviera las ideas claras aquí dentro (se señala la cabeza)», dijo Neville. «Nunca veo a ninguno así. Los veo así…»

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Neville se quedó mirando al vacío durante varios segundos. Después se dio dos bofetadas en la cara mientras decía «despierta» cada vez, antes de rematar: «¡Jugáis en el Manchester United!»

La crisis defensiva deja a Pochettino en problemas en la lucha por evitar el descenso

La derrota deja al United en puestos de descenso, con solo una victoria en 11 partidos de la Premier League. También ha encajado más goles que cualquier otro equipo de las cinco grandes ligas europeas.

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Neville fue especialmente crítico con la decisión de Pochettino de alinear de inicio a De Ligt tras un año de baja por lesión. Sin embargo, el comentarista reconoció lo difícil que es volver después de un año sin jugar.

«Siento mucha empatía por él», añadió Neville. «Es como jugar al fútbol después de tomarte seis pintas. Es una sensación extraña. Siento mucha empatía por él; es alarmante verlo».

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Pochettino afronta una reconstrucción defensiva urgente

Pochettino afronta la tarea inmediata de sacar al United de los puestos de descenso y mejorar el balance de una sola victoria en 11 partidos de liga. Su máxima prioridad será corregir los problemas de la defensa que más goles ha encajado en las cinco grandes ligas europeas. También será crucial gestionar con cuidado el estado físico de De Ligt tras un año de baja. Sin una rápida mejoría atrás, el United corre el riesgo de hundirse aún más en la lucha por evitar el descenso.