Vídeo: Fin del camino... Marruecos se despide del Mundial a manos de una Francia «irritada»

Francia avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Marruecos, en el partido de cuartos de final, con lo que los «Gallos» repitieron su superioridad sobre los «Leones del Atlas» en las eliminatorias del Mundial, en un encuentro en el que destacó de forma notable Yassine Bono, a pesar de encajar dos goles, tras detener un penalti de Kylian Mbappé, quien sufrió una lesión que preocupa a Francia.

Francia dominó desde el inicio: Mbappé falló un mano a mano en el 4’ y, poco después, Upamecano cabeceó al larguero.



Désiré Doué y Ousmane Dembélé siguieron probando, mientras Marruecos respondía con contraataques sin peligro para Mike Maignan.

La acción más destacada llegó en el 25’, cuando el árbitro argentino Facundo Tío pitó penalti de Nasser Mazraoui sobre Kylian Mbappé.

Mbappé lanzó el penalti en el 28, pero Bono adivinó su intención y lo detuvo, manteniendo el 0-0 y animando a Marruecos.



A pesar de la resistencia de los «Leones del Atlas», Francia siguió presionando y estuvo a punto de adelantarse antes del descanso, tras un potente disparo de Lucas Digne que se estrelló en el larguero, por lo que la primera parte terminó en empate a cero.

En la reanudación el guion no cambió y, en el 60’, Mbappé aprovechó un contraataque y batió a Bono con un potente disparo que abrió el marcador.



Wahbi respondió con cambios: entraron Rahimi, Amrabat, Yassin y El Ouahdi, pero Francia mantuvo el control.

En el 66, Ousmane Dembélé entró al área y disparó al fondo de la red para el 2-0.



Antes, Issa Diop vio la amarilla, y Didier Deschamps reemplazó a Mbappé por Jean-Philippe Mateta en el 77 por lesión, y luego a Bradley Barcola por Désiré Doué.

En los últimos minutos Marruecos buscó recortar distancias: Ounahi disparó desde fuera del área en el 83’, pero Maignan despejó con acierto.

Un minuto después, un cabezazo de Naïl El Ainaoui se fue rozando el poste tras un saque de esquina lanzado por Achraf Hakimi.

En la recta final, Bono detuvo un mano a mano a Barcola en el 88 y, acto seguido, Mateta cabeceó alto tras un córner.

Se añadieron seis minutos de descuento, pero el marcador no varió y el árbitro pitó el final. Francia ganó 2-0 y avanzó a semifinales, aunque la preocupación por la lesión de Kylian Mbappé quedó en el aire.