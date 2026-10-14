El astro marroquí Abdessamad Ezzalzouli contribuyó a la victoria del Real Betis español ante su invitado, el Porto portugués, por 3-2 este miércoles por la noche en el estadio La Cartuja de Sevilla, en el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Ezzalzouli abrió el marcador para el Betis en el minuto 47, cuando ejecutó un extraordinario disparo desde un ángulo difícil que se alojó en la red y dio la ventaja al conjunto español, en una acción que llamó la atención.

Lee también

El Bernabéu estalla: los silbidos persiguen a los jugadores del Real Madrid ante el Villarreal

En vídeo: Diomandé marca su primer gol con el Real Madrid y tarjeta roja para Vinicius tras el tanto

Pero el Porto respondió con el gol del empate en el minuto 54 por medio de Gabri Veiga, de tiro libre, antes de que Samu Omorodion añadiera el segundo tanto para el equipo portugués en el minuto 61, dando la vuelta al resultado en favor de los visitantes.

El Betis volvió al partido después de que Cucho Hernández marcara el gol del 2-2 en el minuto 74, tras un pase de Antony, antes de que el veterano Isco sentenciara el enfrentamiento con el gol de la victoria desde el punto de penalti, en el minuto 84.

Con este triunfo, el conjunto andaluz elevó su cuenta a 6 puntos en dos partidos y ocupa el noveno puesto en la tabla de clasificación de la Champions League, mientras que el Porto se quedó sin puntos tras encajar dos derrotas, situándose en el puesto 30.



