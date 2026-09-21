Parece que la crisis de Musab Al Juwair, centrocampista de la selección de Arabia Saudí, no ha pasado desapercibida, ya que Naif Hazazi, exestrella de la selección saudí, decidió arremeter contra Fahd Al Mufarrij, director de la selección, por su postura contra el jugador.

La selección de Arabia Saudí había excluido a Al Juwair de la lista para la Copa del Golfo hace apenas unos días, por un comportamiento disciplinario, que posteriormente reveló Fahd Al Mufarrij, quien aseguró que el incidente del jugador se repitió más de una vez y que, en consecuencia, fue excluido y se incorporó a Mujtar Ali.

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Sobre este asunto, Hazazi dijo en un vídeo que publicó a través de su cuenta en "X": "La verdad es que lo que ocurre actualmente supone una gran distracción para nuestra selección; se supone que Arabia Saudí va a disputar un torneo que necesita ganar y salen todos estos problemas".

Y añadió: "La crisis de Al Juwair debería haberse mantenido en secreto y anunciarse después de un tiempo, pero Al Mufarrij lo excluyó y, acto seguido, salió a hablar ante los medios de comunicación, y yo rechazo este principio, porque este tipo de cosas afectarán al campamento y al ambiente, sin duda".

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Y continuó: "No estoy convencido de la crisis de la comida a la que el jugador llegó tarde o que pidió desde fuera, porque este tema no tiene sentido, y la afición saudí se ha vuelto muy consciente".





Y concluyó: "Soy exjugador y sé que fue excluido por otro motivo que no se mencionará, pero Al Mufarrij dijo que el jugador ya había cometido el mismo incidente antes, entonces ¿por qué no tomaste la misma decisión en aquel momento? Esto solo tiene un significado, y es que antes se protegía a los jugadores".







