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Vídeo: Exárbitro presenta pruebas que exculpan al jugador del Ceramica en la polémica del penalti del Al Ahly

Ceramica Cleopatra vs Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier League
Egipto

El árbitro Mahmoud Wafa está bajo presión.

El exárbitro Mohamed El-Sabahi opinó sobre la polémica por la no concesión de un penalti al Al-Ahly en el descuento del partido contra Ceramica Cleopatra, disputado ayer martes.

El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la fase final de la Liga egipcia, terminó 1-1 en el estadio Othman Ahmed Othman.

El Al Ahly reclamó un penalti en el descuento por una posible mano de Ahmed Hani, pero, tras revisar el VAR, el árbitro Mahmoud Wafa decidió que no había falta.

El exárbitro, retirado desde el verano pasado, calificó la decisión de Wafa de histórica y afirmó que acertó al no señalar penalti.

En un vídeo publicado en su página de Facebook, el exárbitro explicó la jugada y confirmó por qué el colegiado rechazó señalar penalti.

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En el clip, Al-Sabahi explica que Wafa solicitó a su asistente de vídeo, Mahmoud Ashour, una repetición desde un ángulo específico y, tras verla, confirmó que no hubo falta.

Añadió que esa perspectiva, la cámara de fuera de juego, demuestra la inocencia de Hani, pues la distancia entre su mano y el cuerpo es normal y la extremidad no sobresalía.

Al-Sabahi admitió que el VAR, Mahmoud Ashour, presionó mucho al árbitro, pero este tomó la decisión correcta.

Lea también: Vídeo: «Intimidación y corrupción arbitral». Dura crítica del Al Ahly al árbitro del partido contra el Cerámica Cleopatra.



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