Mohamed Adel, exárbitro internacional egipcio, afirma que Egipto no sufrió injusticias arbitrales ante Argentina en los octavos del Mundial 2026.

Egipto cayó 3-2 tras ir 2-0 arriba hasta el 79’.

El francés François Litxer pitó un encuentro lleno de decisiones polémicas que enfadaron al cuerpo técnico, liderado por Hossam Hassan, y a los jugadores, sobre todo tras el tercer gol argentino en el 90+2.

En una llamada al canal «TEN», Adel afirmó: «No perdimos por el arbitraje; hasta el 80 íbamos 2-0».

Sobre el gol anulado a Egipto, explicó que hubo una falta previa sobre Marwan Attia y que el VAR intervino correctamente al mostrar el pisotón, por lo que el árbitro acertó al anularlo.

Y añadió: «Esta jugada es muy distinta a la de Mohamed Salah antes del tercer gol de Argentina. En el tanto anulado, la pisada ocurrió cuando el balón estaba con un jugador argentino, mientras que en la acción de Salah el defensa cortó primero el balón y luego hubo un contacto normal que no justificaba la intervención del VAR».

Sobre el empujón a Hamdi Fathi en el área antes del 3-2, aclaró: «No fue relevante, pues no impidió al jugador controlar el balón ni marcar; es una acción habitual que los árbitros suelen ignorar».

Y añadió: «Empezamos a quejarnos del árbitro tras perder; de hecho, nadie protestó mientras ganábamos».

Concluyó: «La derrota se debió al bajón físico y mental final, no al árbitro; por eso encajamos tres goles seguidos».







