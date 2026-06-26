Vídeo: «Está siendo tratado injustamente»... Hussein Abdulghani defiende a Donis pese a los errores de España

Hussein Abdul Ghani, leyenda del fútbol saudí, defendió al seleccionador griego Georgios Donis, pese a que este asumió la mayor parte de la responsabilidad por la goleada ante España.

El equipo saudí perdió 4-0 ante España el domingo en la segunda jornada del Mundial 2026, lo que generó duras críticas contra el técnico.

En el programa «Nadina» de MBC 1, Abdulghani afirmó: «Es injusto juzgar al señor Donis por su trabajo; ya lo dije tras empatar con Uruguay».

«Es muy difícil juzgar a un entrenador que llegó poco antes del torneo; lo está intentando y su trabajo ya empieza a dar frutos».

Sin embargo, admitió: «En el partido contra España lo empezó mal, alineó un once equivocado y utilizó a los jugadores de forma incorrecta, por lo que fue en gran parte responsable del bajo nivel mostrado».

Donis asumió el banquillo en abril, reemplazando al francés Hervé Renard tras sus malos resultados, y guió al equipo a un 1-1 ante Uruguay antes de la derrota 0-4 contra España.

En minutos enfrentará a Cabo Verde en el estadio NRG de Houston, con la obligación de ganar para avanzar a dieciseisavos.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.