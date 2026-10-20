Vídeo: Espart marca ante el Saint-Germain y entra en una lista histórica del Barcelona

El Barcelona logró el empate 1-1 en su partido ante el anfitrión Paris Saint-Germain, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Désiré Doué adelantó al conjunto francés en el minuto 38, resultado con el que concluyó la primera parte.

En la segunda mitad el Barça presionó y lanzó más de un ataque peligroso, hasta que el lateral derecho Xavi Espart logró el gol del empate en el minuto 55.





El tanto llegó tras un pase destacado de Fermín López, que permitió a Espart arrancar y disparar a la red.





La red de estadísticas "Statsdufoot" señaló a través de su cuenta en "X": "Espart se convirtió en el jugador número 15 que marca para el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa antes de cumplir los 20 años".







