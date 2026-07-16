Vídeo: Escupitajos y pisotones... La afición argentina insulta la bandera inglesa en las plazas más famosas de Estados Unidos

La afición argentina siguió burlándose de la inglesa tras el partido del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

La Albiceleste avanzó a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra el miércoles en Atlanta.

El encuentro registró incidentes: la afición argentina coreó consignas contra los ingleses durante su himno y gritó: «Quien no salte es inglés».

La emisora francesa «Radio Mont Carlo» difundió un vídeo en el que la afición argentina insultaba la bandera inglesa en una de las plazas más famosas de Estados Unidos.

El clip, grabado en Times Square (Nueva York), muestra a varios hinchas argentinos colocando la bandera inglesa en el suelo, escupiendo sobre ella y luego pisoteándola.

La tensión se intensificó por la vieja rivalidad política derivada de la guerra de las Malvinas de 1982.