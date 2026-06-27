Vídeo: Escándalo en la concentración de Panamá: enfrentamientos e insultos entre jugadores

En la última práctica de Panamá antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial 2026, el delantero Cecilio Waterman discutió con su compañero José Luis Rodríguez, un altercado que reflejó la tensión tras la temprana eliminación del equipo.

Según la prensa panameña, el altercado empezó cuando Waterman, delantero de la Universidad de Concepción, empujó a Rodríguez, exjugador del Sporting y del Alavés, y luego lo insultó ante la sorpresa del grupo.

Dos compañeros los separaron de inmediato para evitar que la situación empeorara, mientras las imágenes mostraban a Waterman visiblemente enfadado.

El seleccionador, Thomas Christiansen, restó importancia al incidente en la rueda de prensa celebrada en el estadio MetLife: «Fue algo normal».

El seleccionador añadió: «Me llena de orgullo que Panamá se haya clasificado para el Mundial por segunda vez, pero también siento tristeza por no haber conseguido hasta ahora ninguna victoria ni haber marcado ningún gol, a pesar de que hemos jugado bien. Aquí mis sentimientos se entremezclan un poco».

El plantel, ya eliminado tras caer ante Croacia, cerrará su participación frente a Inglaterra buscando al menos despedirse con dignidad.