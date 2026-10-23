Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al-Nassr, elogió a su compañero el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, después de que este le cediera el premio al mejor jugador del partido ante el Al-Fayha en la Roshn Saudi League.

El Al-Nassr venció al Al-Fayha por 3-1 en el encuentro que disputaron hoy, viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majma'ah, en la undécima jornada de la Roshn Saudi League.

Tras el final del partido, Ronaldo fue elegido para recibir el premio al mejor jugador del encuentro, pero la estrella portuguesa rechazó recogerlo y decidió cedérselo a Abdullah Al-Hamdan por el destacado nivel que ofreció en el partido.

«El Don» acompañó al delantero saudí tras el final del encuentro y le entregó personalmente el premio al mejor jugador del partido, además de hacerse una foto de recuerdo con él, en una imagen que se ganó la admiración de los aficionados en las redes sociales.

Al-Hamdan comentó aquel momento en declaraciones a los canales de «Thmanyah» tras el final del partido, donde dijo: «Es un gran honor para mí estar al lado de una de las leyendas del fútbol, y espero que eso sea un estímulo para dar más».

Y añadió: «Es un jugador grandioso, ofrece un gran nivel dentro y fuera del campo, y nosotros aprendemos mucho de él. También se preocupa por enseñar a los jugadores jóvenes antes que a los mayores, y espero que logremos juntos cosas que satisfagan a la afición del Al-Nassr».

Abdullah Al-Hamdan ofreció un gran nivel ante el Al-Fayha, donde marcó el primer gol y dio la asistencia del tercer tanto al brasileño Ángelo, además de servir un gol a Cristiano Ronaldo que fue anulado por fuera de juego.

Cabe recordar que el Al-Nassr saltó de forma provisional a lo más alto de la tabla de clasificación de la liga saudí tras su victoria sobre el Al-Fayha, después de elevar su cuenta a 25 puntos, igualado con el Al-Qadsiah, que disputa un difícil partido ante el Al-Hilal.