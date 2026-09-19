El duelo entre el Al-Ahli saudí y el Sundowns sudafricano, dentro de la Copa Intercontinental, se encendió después de que los primeros minutos presenciaran dos goles consecutivos, uno de ellos fruto de una evidente confusión defensiva del conjunto saudí, antes de que el Al-Ahli lograra responder rápidamente con un gol en propia meta que devolvió el partido al punto de partida.

El Sundowns aprovecha el despiste del Al-Ahli

El Sundowns logró abrir el marcador por medio de Nuno Santos, tras aprovechar un centro que llegó al corazón del área para transformarlo de cabeza dentro de la portería de Édouard Mendy en el minuto 17.

El gol llegó en medio de un despiste evidente de la defensa del Al-Ahli, que fracasó a la hora de gestionar el balón dentro del área, con la aparición de Valentin Atangana en una situación en la que no pudo cubrir de la manera requerida, encontrando así el jugador del Sundowns el espacio adecuado para marcar.









El gol volvió a poner de relieve uno de los problemas más destacados que ha mostrado el Al-Ahli en el último periodo, consistente en la mala organización defensiva y la lentitud a la hora de gestionar los movimientos del rival dentro del área.

Al-Buraikan responde y Williams marca por error

El Al-Ahli no esperó demasiado para responder, ya que Firas Al-Buraikan logró aprovechar un pase destacado que llegó desde la banda izquierda y lo desvió hacia la portería, para que chocara con el portero sudafricano Ronwen Williams y se alojara en su red por error en el minuto 19.

Y a pesar de que el gol se le concedió al Al-Ahli, la forma en que el balón llegó a la red vino de un error del portero del Sundowns, después de que el balón chocara con él y se convirtiera en un gol en propia meta que restableció rápidamente el empate.









Lo llamativo en el inicio del partido es que el error que le costó al Al-Ahli encajar el gol no fue una simple jugada aislada, sino la prolongación de un problema que ha aparecido en más de una ocasión, ya sea en la cobertura dentro del área o en la gestión de los balones que llegan al corazón de la defensa.

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El Al-Ahli necesita corregir este fallo rápidamente, porque la persistencia de la mala organización defensiva podría brindar al Sundowns nuevas ocasiones, especialmente con la velocidad de los movimientos de sus jugadores y su capacidad para aprovechar cualquier espacio que aparezca por detrás o entre los defensas del conjunto saudí.

Entre un gol tempranero del Sundowns y un gol en propia meta que devolvió al Al-Ahli al partido, la cumbre comenzó de forma encendida, pero Pošić estará obligado a encontrar una solución rápida al fallo defensivo, para que el error repetido no se convierta en un factor que decida el duelo a favor del campeón de África.

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