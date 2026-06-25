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VÍDEO: Entrevista exclusiva a José Mourinho sobre su regreso al Real Madrid, Lionel Messi, el sueño mundialista de Inglaterra y más en el podcast «Beast Mode On»

J. Mourinho
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José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid, visita el pódcast «Beast Mode On» con Adebayo Akinfenwa. Hablan de su regreso al club, del Mundial y de si Inglaterra podrá acabar con 60 años de espera. También repasa momentos dulces y amargos de su carrera. Además, repasa sin tapujos su paso por el Tottenham y la polémica destitución días antes de la final de la Copa de la Liga. Un episodio imprescindible.

José Mourinho ha participado en el podcast «Beast Mode On» junto a Coca-Cola. En el proyecto«Jose vs Mourinho», dos versiones generadas por IA del entrenador debaten cada día temas del Mundial durante la fase final.

Haz clic en el botón de reproducción de arriba para ver el episodio completo ⬆️

El podcast «Beast Mode On» está disponible en YouTube y Spotify, con todos los episodios gratis.

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